 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JSW...

JSW Steel Dolvi tesisinde kapsamlı genişletme projesine başladı

Salı, 04 Şubat 2025 12:12:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Hindistan merkezli çelik üreticisi JSW Steel, Dolvi tesisinde 350 tonluk yüksek fırın konvertörü, ikiz pota fırını, gaz temizleme tesisi ve ilgili otomasyon sistemlerinin kurulacağı kapsamlı bir genişletme projesi gerçekleştirecek. Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un üstleneceği proje tesisin yıllık üretim kapasitesini 3,7 milyon mt artıracak. Ekipmanların 2026 yılında devreye girmesi bekleniyor.

Hindistan’daki en büyük yüksek fırın konvertörlerinden biri olacak ekipman, dakikada 1.250 Nm3 üfleme kapasiteli gelişmiş bir oksijenli eritme sistemi kullanıp tesisin verimliliğini ciddi ölçüde güçlendirecek. Bununla birlikte tesise son teknoloji otomasyon sistemleri kurulacak.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, JSW Steel geçtiğimiz yılın Mart ayında yıllık 4,5 milyon mt kapasiteli bir yüksek fırın kurmak için SMS Group’u tercih etmişti. Bu yüksek fırının da 2026 yılında devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

JSW Steel, thyssenkrupp India devralımını tamamladı

31 Oca | Çelik Haberler

JSW Steel Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %70 azaldı

24 Oca | Çelik Haberler

JSW Group ve POSCO, Odisha’da çelik tesisi kuracak

16 Oca | Çelik Haberler

Hint JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi üçüncü çeyrekte %2 arttı

10 Oca | Çelik Haberler

Thyssenkrupp India’nın JSW-JFE’nin bağlı kuruluşuna satışı onaylandı

12 Ara | Çelik Haberler

Hint JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi Kasım ayında %5 arttı

10 Ara | Çelik Haberler

Hint JSW Steel ve SAIL, Moğolistan’dan koklaşabilir taş kömürü ithal etmeyi planlıyor

27 Kas | Çelik Haberler

Hindistan hükümeti JSW Steel için başlatılan kömür bloku tahsis sürecini iptal etti

11 Kas | Çelik Haberler

Hint JSW Steel’in toplam ham çelik üretimi Ekim ayında %1 azaldı

06 Kas | Çelik Haberler

Hint JSW Steel ve POSCO Hindistan’da yeni çelik tesisi kuracak

30 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis