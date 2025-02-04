JSW Steel Dolvi tesisinde kapsamlı genişletme projesine başladı

Hindistan merkezli çelik üreticisi JSW Steel, Dolvi tesisinde 350 tonluk yüksek fırın konvertörü, ikiz pota fırını, gaz temizleme tesisi ve ilgili otomasyon sistemlerinin kurulacağı kapsamlı bir genişletme projesi gerçekleştirecek. Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un üstleneceği proje tesisin yıllık üretim kapasitesini 3,7 milyon mt artıracak. Ekipmanların 2026 yılında devreye girmesi bekleniyor.

Hindistan’daki en büyük yüksek fırın konvertörlerinden biri olacak ekipman, dakikada 1.250 Nm3 üfleme kapasiteli gelişmiş bir oksijenli eritme sistemi kullanıp tesisin verimliliğini ciddi ölçüde güçlendirecek. Bununla birlikte tesise son teknoloji otomasyon sistemleri kurulacak.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, JSW Steel geçtiğimiz yılın Mart ayında yıllık 4,5 milyon mt kapasiteli bir yüksek fırın kurmak için SMS Group’u tercih etmişti. Bu yüksek fırının da 2026 yılında devreye alınması planlanıyor.