JSW JFE, silisli sac projesini değerlendirmek için Tenova ile bir araya geldi

İtalya merkezli ekipman tedarikçisi Tenova'nın son açıklamasına göre JSW Steel ile Japon JFE Steel'in yarı yarıya ortaklığında kurulan Hindistan merkezli JSW JFE Electrical Steel, 2025 yılında Tenova'ya sipariş ettiği üç işleme hattıyla taneleri yönlendirilmiş silisli sac projesini sürdürüyor. Şirketlerin mühendislik ekipleri, teknik bağlantıları ve proje uygulama planlarını değerlendirmek üzere kısa süre önce Bellary'de bir araya geldi.

Vijayanagar'da yıllık 100.000 mt kapasite planlanıyor

Ortakların genişleme planı kapsamında Vijayanagar tesisinin başlangıçta öngörülen kapasitesi iki katına çıkarılarak yıllık 100.000 mt seviyesine ulaşacak ve tesisin 2027 yılında tam kapasiteyle üretime geçmesi bekleniyor. Ayrıca Nashik tesisinin kapasitesi, 2028-2030 döneminde kademeli olarak devreye alınacak yatırımlarla yıllık 50.000 mt'dan 250.000 mt'a yükseltilecek. Böylece Hindistan'ın büyüyen transformatör ve enerji altyapısı piyasalarına hizmet verecek iki tesisin toplam kapasitesi yıllık 350.000 mt'a ulaşacak.

Üç işleme hattı yüksek kaliteli üretimi destekleyecek

Tenova'nın tedarik kapsamı, manyetik özellikleri geliştirilmiş ve nüve kayıpları azaltılmış taneleri yönlendirilmiş elektrik çeliği üretimini destekleyecek bir tavlama ve asitleme hattı, bir dekarbürizasyon ve kaplama hattı ile bir düzleştirme ve kaplama hattından oluşuyor. Söz konusu sipariş Nashik tesisine iki dekarbürizasyon ve kaplama hattı tedarikini içeren ayrı bir projenin ardından verilmişti.

Tenova'nın teknoloji açıklamalarına göre tavlama ve asitle temizleme işlemleri, şeridin mikroyapısını değiştirip yüzeydeki tufalı gidererek malzemeyi soğuk haddelemeye hazırlarken, dekarbürizasyon işlemi magnezyum oksit kaplama öncesinde karbon içeriğini düşürerek uzun vadeli manyetik performansın korunmasını sağlıyor. Son aşamadaki düzleştirme ve kaplama işlemlerinde ise elektriksel yalıtım kaplaması uygulanıyor ve kontrollü ısıtma ile germe yoluyla yassılık iyileştirilerek iç gerilmeler azaltılacak.