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JSW JFE Steel Hindistan'daki ham çelik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 9,5 milyon mt'a çıkaracak

Cuma, 30 Ekim 2026 10:31:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi JFE Steel, Hint çelik üreticisi JSW Steel ile ortak kuruluşu JSW JFE Steel Limited'in (JJSL) Hindistan'ın Odisha eyaletinde bulunan Sambalpur tesisindeki ham çelik üretim kapasitesini artırmaya karar verdiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre her iki ortak tarafından 23 Ekim 2026 tarihinde onaylanan yatırımla tesisin yıllık ham çelik üretim kapasitesi 5 milyon mt artırılarak mevcut 4,5 milyon mt seviyesinden 9,5 milyon mt'a çıkarılacak. Kapasite artışı kapsamında kurulacak yeni tesislerin 2030 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kapasite artışı kapsamında yeni yüksek fırın ve haddeleme tesisleri kurulacak

Yatırım kapsamında bir yüksek fırın, iki kok tesisi, bir pelet tesisi, iki konverter, iki slab döküm makinesi ve bir sıcak haddeleme hattı kurulacak. Ayrıca ilave elektrik üretim ve yardımcı tesisler de geliştirilecek.

Söz konusu kapasite artışı, şirketlerin 2025 yılı Aralık ayında entegre çelik üretimine yönelik ortak girişimlerinin geliştirilmesine ilişkin yaptıkları açıklamanın ardından geldi. JFE Steel, projenin JJSL'nin yıllık ham çelik üretim kapasitesini kademeli olarak 15 milyon mt'a çıkarmayı hedefleyen uzun vadeli planın bir parçası olduğunu belirtti.

JFE Steel Hindistan'da artan çelik talebini hedefliyor

JFE Steel, altyapı yatırımları ve imalat sanayisinin gelişimiyle desteklenen Hindistan'ın çelik talebinin orta ve uzun vadede önemli ölçüde artmasını bekliyor. Şirket, kapasite artışıyla Hindistan'daki yüksek katma değerli çelik ürünleri arzını güçlendirmeyi ve yurt dışı faaliyetlerinden elde ettiği kazancı artırmayı hedefliyor.

Uzun vadeli iş stratejisi kapsamında JFE Steel, 2035 mali yılına kadar çelik faaliyetlerinden 200 milyar JPY'si yurt dışı operasyonlarından olmak üzere toplam 500 milyar JPY kâr elde etmeyi hedefliyor.

JJSL'de yaklaşık 5.000'i doğrudan çalışan olmak üzere toplam 25.000 kişi istihdam ediliyor. Ortak girişim, 2025 mali yılında yaklaşık 220 milyar INR (380 milyar JPY) satış geliri kaydetti.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel JFE Steel 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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