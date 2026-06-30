JSW Steel ABD operasyonlarını genişletmek ve modernize etmek için 500 milyon $ yatırım yapacak

Hint JSW Steel Limited, ABD'deki operasyonlarını genişletmek ve modernize etmek amacıyla yaklaşık 500 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Yatırım, şirketin Ohio eyaletindeki Mingo Junction ve Teksas eyaletindeki Baytown tesislerini kapsayacak. Proje kapsamında vakumlu gaz giderme ünitesi ile gelişmiş bir slab sürekli döküm makinesi devreye alınacak.

Şirket, yaklaşık 165 milyon $ sermaye harcamasıyla üç yıl içinde tamamlanacak bu yatırımlar sayesinde JSW Steel USA'in 12 inç kalınlığında slab üretebileceğini ve Brezilya başta olmak üzere diğer ülkelerden slab ithalatına olan ihtiyacın ortadan kalkacağını belirtti.

JSW Steel'e göre yeni üretim kabiliyeti şirketin Kuzey Amerika'daki müşterilerine tamamen ABD'de eritilmiş ve üretilmiş çelik tedarik etmesine olanak sağlayacak.

Şirket ayrıca 2019 yılında satın alarak yeniden faaliyete geçirdiği ve daha önce kapalı durumda bulunan Mingo Junction çelik tesisinin, bugün Kuzey Amerika'nın en modern slab üretim tesislerinden biri haline dönüştürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan şirketin Baytown'daki levha ve boru üretim tesisi de ayrı bir 110 milyon $'lık modernizasyon programından geçiriliyor. Söz konusu yatırımın 1 Ekim 2026 tarihinde devreye alınması planlanıyor.