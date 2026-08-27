JSW Steel, Primetals'in tedarik ettiği yeni çelikhaneyi devreye aldı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hint çelik üreticisi JSW Steel ile iş birliğini güçlendirerek şirketin JSW Vijayanagar Metallic Limited tesisindeki yeni çelikhane kompleksini başarıyla devreye alırken, Odisha eyaletindeki Paradeep tesisinde yıllık toplam 16 milyon mt kapasiteli iki pelet tesisi kurmak üzere yeni bir sipariş aldığını açıkladı.

Yeni çelikhane ve slab döküm makineleri devreye alındı

Yeni çelikhane kompleksinde 350 mt kapasiteli iki bazik oksijen fırını, 350 mt kapasiteli iki pota fırını, birincil ve ikincil toz giderme sistemleri, iki adet iki bantlı slab döküm makinesi ile Seviye 1 ve Seviye 2 otomasyon sistemleri bulunuyor.

2024'ün Aralık ayında devreye alınan ilk konverter, faaliyete geçtiği ilk ayda günlük 20'nin üzerinde döküm gerçekleştirirken, 2025'in Ağustos ayında devreye alınan ikinci konverter ise faaliyete geçmesinden sonraki altıncı günde günlük 20 döküm seviyesini aştı. Primetals, her iki konverter, pota fırını ve slab döküm makinesi için nihai kabul belgelerini aldı.

Döküm makineleri 900-1.650 mm genişliğinde ve 220 mm veya 260 mm kalınlığında slab üretebilirken, ürün yelpazesi ultra düşük karbonlu ve yüksek karbonlu çeliklerden yapısal, yüksek dayanımlı düşük alaşımlı, mikro alaşımlı ve yüksek silisli saca kadar uzanıyor.

JSW Steel, Paradeep için iki pelet tesisi siparişi verdi

İkinci proje kapsamında Primetals, JSW Steel'in Paradeep tesisinde her biri yıllık 8 milyon mt kapasiteli iki pelet tesisi için komple tasarım, mühendislik, temel proses ekipmanları, otomasyon ve uygulama danışmanlığı hizmetleri sağlayacak.

Primetals'in açıklamasına göre iki şirket tesislerin devreye alınmasının ardından üretim kapasitesi, pelet kalitesi ve çevresel performansa odaklanarak proses iyileştirmeleri üzerinde ortak çalışmalarını sürdürecek.