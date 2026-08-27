 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JSW...

JSW Steel, Primetals'in tedarik ettiği yeni çelikhaneyi devreye aldı

Perşembe, 27 Ağustos 2026 11:56:55 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hint çelik üreticisi JSW Steel ile iş birliğini güçlendirerek şirketin JSW Vijayanagar Metallic Limited tesisindeki yeni çelikhane kompleksini başarıyla devreye alırken, Odisha eyaletindeki Paradeep tesisinde yıllık toplam 16 milyon mt kapasiteli iki pelet tesisi kurmak üzere yeni bir sipariş aldığını açıkladı.

Yeni çelikhane ve slab döküm makineleri devreye alındı

Yeni çelikhane kompleksinde 350 mt kapasiteli iki bazik oksijen fırını, 350 mt kapasiteli iki pota fırını, birincil ve ikincil toz giderme sistemleri, iki adet iki bantlı slab döküm makinesi ile Seviye 1 ve Seviye 2 otomasyon sistemleri bulunuyor.

2024'ün Aralık ayında devreye alınan ilk konverter, faaliyete geçtiği ilk ayda günlük 20'nin üzerinde döküm gerçekleştirirken, 2025'in Ağustos ayında devreye alınan ikinci konverter ise faaliyete geçmesinden sonraki altıncı günde günlük 20 döküm seviyesini aştı. Primetals, her iki konverter, pota fırını ve slab döküm makinesi için nihai kabul belgelerini aldı.

Döküm makineleri 900-1.650 mm genişliğinde ve 220 mm veya 260 mm kalınlığında slab üretebilirken, ürün yelpazesi ultra düşük karbonlu ve yüksek karbonlu çeliklerden yapısal, yüksek dayanımlı düşük alaşımlı, mikro alaşımlı ve yüksek silisli saca kadar uzanıyor.

JSW Steel, Paradeep için iki pelet tesisi siparişi verdi

İkinci proje kapsamında Primetals, JSW Steel'in Paradeep tesisinde her biri yıllık 8 milyon mt kapasiteli iki pelet tesisi için komple tasarım, mühendislik, temel proses ekipmanları, otomasyon ve uygulama danışmanlığı hizmetleri sağlayacak.

Primetals'in açıklamasına göre iki şirket tesislerin devreye alınmasının ardından üretim kapasitesi, pelet kalitesi ve çevresel performansa odaklanarak proses iyileştirmeleri üzerinde ortak çalışmalarını sürdürecek.

Etiketler: Pelet Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları güçlü yerel satışlar ve azalan arzla yükseldi

28 Ağu | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin'deki talebe ilişkin belirsizlikle büyük ölçüde yatay

26 Ağu | Hurda ve Hammadde

MagIron testlerinde yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş pelet üretebileceğini teyit etti

24 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları daralan yerel arzın desteğiyle yatay, alıcılar düzeltme bekliyor

21 Ağu | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin'den gelen talebin azalmasıyla geriledi

20 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hint SEPC Limited, SAIL'in IISCO tesisinde pelet tesisi kurmak üzere 90 milyon $'lık sözleşme aldı

19 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları toparlandı, üreticiler yerel toz cevher arzının düşük olduğunu belirtirken alıcı ...

14 Ağu | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları güçlü talep ve arza ilişkin endişelerle yükseldi

12 Ağu | Hurda ve Hammadde

Brezilya'nın demir cevheri ihracatı 2026'nın Temmuz ayında Çin'e sevkiyatların %20 düşmesiyle %12 geriledi

10 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet için kabul görebilir fiyatlar beş ayın en düşük seviyesinde, satıcılar tekliflerine ara verdi

07 Ağu | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis