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JSW Steel Andhra Pradesh'te elektrik ark ocaklı tesis inşaatına başladı

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 09:42:25 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint JSW Steel Limited, ülkenin güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde yıllık 2 milyon mt kapasiteli entegre bir çelik tesisinin inşaatına başladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu yatırımın toplam tutarı 1,72 milyar $ seviyesinde olacak.

Şirket, projenin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı JSW Rayalseema Steel Limited tarafından iki aşamada hayata geçirileceğini ve düşük karbon emisyonlu bir çelik tesisi olarak inşa edileceğini belirtti.

Projenin öne çıkan özelliklerinden biri ise düşük karbonlu çelik üretimine odaklanması olacak. Yeşil çelik tesisi olarak tasarlanan tesis, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak hurda bazlı elektrik ark ocağı teknolojisini kullanacak. Şirkete göre bu üretim yöntemi, geleneksel çelik üretim süreçlerine kıyasla karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlayacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım JSW Steel 

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