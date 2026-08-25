JSW Steel katma değerli otomotiv çeliği üretimi için Andritz'ten galvanizleme hattı sipariş etti

Hindistan merkezli entegre çelik üreticisi JSW Steel, katma değerli otomotiv çeliği kapasitesini artırmak amacıyla Karnataka eyaletindeki Toranagallu tesisine sürekli galvanizleme hattı tedarik etmesi için Avusturya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Andritz'e sipariş verdi.

Yeni hat yılda 500.000 mt galvanizli sac üretecek

Yıllık yaklaşık 500.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak hat, 1.900 mm genişliğe ve 2,60 mm kalınlığa kadar çelik şeritleri dakikada azami 180 metre hızla işleyecek. Ürün yelpazesinde 1.480 MPa'ya kadar çekme dayanımına sahip gelişmiş yüksek dayanımlı çelik kaliteleri de yer alacak. Böylece JSW Steel, özellikle yakıt tasarruflu ve elektrikli araçlarda kullanılmak üzere daha hafif, güçlü ve güvenli malzemelere yönelik artan otomotiv sektörü talebini karşılayabilecek.

Andritz'in tedarik kapsamı; giriş ve çıkış ekipmanları, kimyasal temizleme bölümü, fırın, kaplama fırını, fırın sonrası soğutma sistemi, skin-pass hadde, germe tesviye hattı ve nihai işlem bölümü dahil olmak üzere hattın tamamının mühendislik, imalat ve tedarik çalışmalarını içeriyor.

Devreye alma 2028 yılında gerçekleştirilecek

JSW Steel ile Andritz arasındaki uzun soluklu iş birliğini daha da güçlendirecek yeni hattın 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Değeri açıklanmayan tedarik sözleşmesi Andritz'in 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin siparişlerine dahil edilecek.