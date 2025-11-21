 |  Giriş 
MAN Industries, Suudi Arabistan’da çelik boru üretim tesisi kurmak için Aramco Asia ile anlaşma imzaladı

Cuma, 21 Kasım 2025 17:07:59 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli MAN Industries Limited, Suudi Arabistan’da ileri teknolojiye sahip bir çelik boru üretim tesisi kurulması olasılığını değerlendirmek üzere Aramco Asia Limited ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

İleri seviye boru üretim kapasitesinin genişletilmesi hedefleniyor

Anlaşma kapsamında taraflar, Suudi Arabistan’da MAN Industries veya bağlı kuruluşları üzerinden yüksek standartlara sahip bir çelik boru üretim tesisi kurulması potansiyelini değerlendirecek. MAN Industries, boyuna kaynaklı borular, spiral kaynaklı borular ve kaplama sistemleri üreten Hindistan’ın en büyük firmalarından biri olup, ürünlerini küresel ölçekte petrol, doğal gaz ve su altyapı projelerine sunuyor.

Söz konusu iş birliği, MAN Industries’in küresel piyasada varlığını güçlendirmesi ve Suudi Arabistan’ın enerji ve altyapı yatırımları kapsamında artan yüksek kalite çelik boru talebinden faydalanması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.


