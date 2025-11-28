 |  Giriş 
Jindal Stainless: Hindistan’ın ayrı bir ulusal paslanmaz çelik politikasına ihtiyacı var

Cuma, 28 Kasım 2025 10:45:25 (GMT+3)   |   Kalküta

28 Kasım Cuma günü Hindistan’ın önde gelen paslanmaz çelik üreticilerinden Jindal Stainless Limited’in (JSL) Genel Müdürü Abhyuday Jindal yaptığı açıklamada, Hindistan paslanmaz çelik sektörü için Ulusal Çelik Politikası kapsamında ele alınan “tek bir bölümün” yeterli olmadığını ve sektörün ayrı ve bağımsız bir politikaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Paslanmaz çeliğin hammadde yapısı, kullanım alanları ve üretim süreçleri açısından karbon çelikten tamamen farklı olduğunu vurgulayan Jindal, bu nedenle sektöre özel bir politika hazırlanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca JSL’nin, Hindistan’daki paslanmaz çelik üretiminin yaklaşık %50’sini karşıladığını ve 2024-25 döneminde 2,37 milyon mt satış gerçekleştirdiğini ifade etti.

Jindal, “Nikel bizim için kritik bir öneme sahip ancak Hindistan’da nikel yok. Nikel tedarikinin güvence altına alınması teşvik edilmeli,” dedi.

Öte yandan kromun Hindistan’da bulunmasına rağmen hükümetin hem yatırımları teşvik etmek amacıyla madenciliği ve yeni keşifleri desteklemesi hem de telif yüklerini azaltması gerektiğini ifade eden Jindal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Paslanmaz çelik için güçlü bir ekosisteme ihtiyacımız var. Bu da eğitim, sahada farkındalık ve nitelikli iş gücü gibi konularda politika düzeyinde bir yol haritası gerektiriyor. Çünkü paslanmaz çelik üretimi, karbon çelik üretiminden tamamen farklı süreçler içeriyor.”


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

