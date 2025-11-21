 |  Giriş 
Hindistan çelik bakanlığı bazı paslanmaz çelik ürünler için kalite kontrol muafiyetlerini uzattı

Cuma, 21 Kasım 2025 10:55:03 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, piyasadaki arz yetersizliğine ilişkin sektörün endişelerini gidermek amacıyla bazı paslanmaz çelik ürünlerin zorunlu kalite kontrol düzenlemelerinden muaf tutulma süresini 31 Mart 2026’ya kadar uzattı.

Daha önce bakanlık, söz konusu paslanmaz çelik ürünlere yönelik zorunlu kalite kontrol muafiyetini, konşimento tarihi 31 Ekim 2025 veya öncesi olan ithalatlar için geçerli olacak şekilde tanımlamıştı.

Bakanlık, iç pazarda 200 ve 300 serisi paslanmaz yassı mamullerde devam eden kapasite artışının henüz talebi karşılayacak seviyeye ulaşmaması nedeniyle ithalatçıların tedarikte zorlandığını belirterek muafiyetin bu nedenle uzatıldığını açıkladı.

Bu ürünler için geçerli olan üç standart IS 6911, IS 5522 ve IS 15997 olarak belirtildi. 

Zorunlu kalite kontrol düzenlemesi kapsamında, Hindistan standartlarına uygun olmayan ürünler ülkede üretilemez, depolanamaz, ticareti yapılamaz veya satılamaz. İthalatta ise ürünün Hindistan Standartlar Bürosu tarafından kalite sertifikası alması gerekiyor ve bu sertifika, yalnızca ürünün menşe ülkesindeki üretim tesislerinin fiziksel denetiminin ardından veriliyor. 


