Hindistan paslanmaz çelik ithalatını 31 Aralık 2025’e kadar serbest bıraktı

Hindistan hükümeti, BIS (Hindistan Standartlar Bürosu) sertifikasına sahip olmayan belirli paslanmaz çelik ürünlerin ithalatına yönelik kısıtlamaları 31 Aralık 2025’e kadar geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Yerel piyasada paslanmaz çelik arzının yetersiz kalması üzerine alınan kararla iç piyasadaki arz sorununun hafifletilmesi ve alt sektörlerde üretim sürekliliği sağlanması amaçlanıyor.

Hammadde sıkıntısına geçici çözüm

Daha önce hükümet, bazı paslanmaz çelik kaliteleri zorunlu kalite kontrol uygulaması kapsamına almıştı. Bu kapsamda, BIS sertifikası bulunmayan ürünlerin üretilmesi, depolanması, ticareti veya satışı yasaklanmıştı. Ayrıca ithalat kapsamında, ürünlerin yalnızca BIS tarafından denetlenip onaylanmış yabancı üretim tesislerinden temin edilmesine izin veriliyor ve ithalatçıların BIS onaylı kalite sertifikası sunması gerekiyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte belirli BIS standartlarına uymayan paslanmaz çelik ürünlerini ithalatı 2025 yılı sonuna kadar serbest bırakıldı. Böylece hammadde sıkıntısı yaşayan sektörlere kısa vadeli bir rahatlama sağlanmış oldu.

Ancak sektör temsilcileri, bu tür muafiyetlerin uzun vadede olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan’ın en büyük paslanmaz çelik üreticilerinden birinin yetkilisi SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Hükümetin tutarlı bir politika izlemesi gerekiyor. Bu tür istisnalar devam ederse kalitesiz çelik ürünleri Hint pazarına girmeye devam edecek ve yaptığımız yatırımların getirisini göremeyeceğiz,” dedi.