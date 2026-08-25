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Jindal Steel ve IIT Hyderabad ileri çelik çözümleri geliştirmek üzere iş birliği yapacak

Salı, 25 Ağustos 2026 09:51:34 (GMT+3)   |   Kalküta

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan merkezli Jindal Steel Limited (JSL) ve Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT) Hyderabad, ileri çelik çözümlerinin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla bir anlaşma imzaladı.

JSL ve IIT Hyderabad, çeşitli sektörlerde yüksek dayanımlı ve katma değerli çelik kullanımına yönelik uygulamalar geliştirmeye odaklanacak bir “mükemmeliyet merkezi” kuracak. Merkez ayrıca çeşitli sektör paydaşlarıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri, teknik uygulamalar ve eğitim projeleri yürütecek.

Merkez, altyapı, mühendislik, inşaat ve stratejik sanayi sektörlerinde ileri çelik çözümlerinin kullanımını ve benimsenmesini hızlandıracak.

Açıklamaya göre JSL'nin üretim kabiliyetleri ile metalürji ve mühendislik alanındaki uzmanlığından yararlanılarak daha yüksek performans, daha düşük malzeme tüketimi, daha düşük ağırlık, daha hızlı uygulama, daha yüksek dayanıklılık ve kullanım ömrü boyunca daha iyi maliyet avantajı sağlayan yüksek dayanımlı, katma değerli ve özel olarak tasarlanmış çeliklere yönelik uygulamalar geliştirilecek ve tanıtılacak.

Söz konusu uygulamalar binalar ve köprüler, cebri borular ve büyük çaplı borular, savunma, iş makineleri ve ağır ekipmanlar, enerji santralleri, rafineriler, ulaşım, ağır mühendislik ve diğer kritik sanayi alanlarını kapsayacak. Merkez ayrıca ileri kalite çeliklere yönelik uygulamaları belirlemek ve bunların kullanımını kolaylaştırmak amacıyla tasarımcılar, danışmanlar, mühendisler, imalatçılar, mühendislik, tedarik ve inşaat şirketleri, ekipman üreticileri ve proje geliştiricileriyle birlikte çalışacak.

Etiketler: Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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