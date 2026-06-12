Jindal Steel, Danieli’nin slab döküm teknolojisiyle performans taahhütlerini aştı

Hint çelik üreticisi Jindal Steel, Hindistan’daki Angul tesisinde İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies tarafından tedarik edilen iki çift bantlı slab döküm makinesinde taahhüt edilen performans seviyelerinin üzerinde üretim sonuçları elde ettiğini açıkladı.

Danieli’ye göre Jindal Steel’in 2 No’lu çelikhanesinde yer alan iki çift bantlı slab döküm makinesi yılda toplam 7,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olup 180 mm, 220 mm ve 260 mm kalınlıkta, 800-1.700 mm genişlikte ve 5,5-12 metre uzunlukta slab üretiyor.

Tesis optimizasyon aşamasında taahhüt edilen performans kriterlerini aşarak düşük karbonlu kaliteler için 2,75 m/dk, orta karbonlu kaliteler için 2 m/dk ve peritektik çelik kaliteleri için 1,45 m/dk döküm hızlarına ulaştı. İlk testten sonraki 45 gün içinde tesis, 33 saat süren tek bir dökümde 47 şarj seviyesine ulaşırken, düşük karbonlu çelik kalitelerinde maksimum üretim hızı 10,5 mt/dk seviyesine çıktı.

Danieli ayrıca döküm hattının hazır olma süresinin garanti edilen 68 dakikaya kıyasla 64 dakikaya indirildiğini ve bu sayede tesisin daha fazla çalışır vaziyette kalmasını desteklediğini belirtti. Tesisin ayrıca günlük 40 şarja kadar düzenli üretim seviyesine ulaştığı, bunun da verimlilik, operasyonel etkinlik ve slab kalitesindeki iyileşmeye katkı sağladığı ifade edildi.