Jindal Steel Limited çelik üretim süreçlerinde sentetik doğal gaz kullanmaya başladı

Pazartesi, 06 Nisan 2026 16:11:30 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel Limited (JSL) yerel kömürden elde edilen sentetik doğal gazı çelik üretim faaliyetlerinin çeşitli aşamalarında başarıyla devreye aldığını bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre JSL, çelik sektöründe bu ölçekte kömür gazlaştırma bazlı teknolojiyi kullanan dünyadaki ilk şirket konumuna geldi.

JSL, Hindistan’daki ilk kömür gazlaştırma bazlı doğrudan indirgenmiş demir tesisini kurduğunu ve bu tesiste demir üretimi için sentetik doğal gaz kullandığını belirtti.

Şirket ayrıca sentetik doğal gaz kullanımını galvanizleme ve boyalı sac hat fırınlarına da yaymasının çelik sektörü açısından küresel ölçekte bir ilk olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra JSL, ithal koklaşabilir taş kömürüne olan bağımlılığı azaltmak ve üretilen çeliğin ton başına karbon emisyonunu düşürmek amacıyla yüksek fırınlarına sentetik doğal gaz enjeksiyonuna başladığını açıkladı.

JSL’nin verdiği bilgiye göre yerel kömürden elde edilen sentez gazı ithal metanol, amonyak, amonyum nitrat ve sıvılaştırılmış doğal gazın yerine kullanılabilecek. Şirket, karbon yakalama teknolojisiyle entegre edilen kömür gazlaştırma sürecinin, ihracat pazarlarında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması şartlarına uyum sağlamaya katkı sunacağını vurguladı.


