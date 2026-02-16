Hi-Tech Pipes Limited, Uttar Pradesh’te yeni ERW boru üretim tesisini devreye aldı

Hindistan merkezli Hi-Tech Pipes Limited, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde elektrik direnç kaynaklı (ERW) çelik boru ve kutu profil üretimine yönelik yeni bir tesis devreye aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre söz konusu yatırımla birlikte Hi-Tech Pipes Limited’in toplam ERW çelik boru üretim kapasitesi yıllık 1 milyon mt seviyesine ulaştı. Yeni tesisin, şirketin Hindistan’ın kuzeyinde pazarlama ağını güçlendirmesine olanak sağlaması bekleniyor.

Ayrıca tesisin tedarik zinciri verimliliğini artıracağı, lojistik maliyetlerini düşüreceği ve altyapı, inşaat, su dağıtımı, imalat ve sanayi segmentlerine daha hızlı hizmet sunulmasını mümkün kılacağı ifade edildi. Modern üretim teknolojileriyle donatılan tesisin, yüksek kalite, ölçeklenebilirlik ve operasyonel güvenilirlik sağlamayı hedeflediği belirtildi.