Jindal Steel Sohar Umman’da aylık üretim rekoru kırdı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Umman merkezli çelik üreticisi Jindal Steel Sohar’ın Umman’daki tesisinde 235.112 mt ham çelik üreterek aylık çelik üretiminde yeni bir rekor kırdığını bildirdi. Açıklamaya göre bu performans tesisin yıllık çelik üretiminin 2,5 milyon mt’un üzerine çıktığına işaret ediyor.

Danieli söz konusu rekorun 2014 yılında Danieli tarafından tedarik edilip devreye alınan 220 tonluk elektrik ark ocağında gerçekleştirilen iyileştirmelerin ardından geldiğini vurguladı. Danieli’nin Q-MELT teknolojisi fırın faaliyetlerinin optimize edilmesini sağlarken, planlı duruşlar ve gecikmeler dahil edildiğinde bile %96,5 çalışma oranı elde edilmesine katkı sundu.

Danieli’ye göre fırın %61 sıcak DRI, %37 soğuk DRI ve %2 sıcak briketlenmiş demir içeren hammadde karışımı kullanarak üretim yapıyor. Bu koşullar altında tesis saatte 324 mt verimlilik seviyesine ulaşırken, ton başına 493 kWh düzeyinde elektrik enerjisi tüketimini koruyor.