Hoa Phat 2025’te net kâr hedefini aştı

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket dördüncü çeyrekte yıllık %29 artışla 3,88 trilyon VND (149,38 milyon $) net kâr elde ederken, satış geliri yıllık %34 artışla 47,33 trilyon VND (1,82 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının tamamında Hoa Phat’ın satış geliri yıllık %13 artışla 158,33 trilyon VND (6,1 milyar $) olarak yıllık planının %93’ünü tamamlanırken, şirket yıllık %29 artışla 15,51 trilyon VND (597,61 milyon $) seviyesindeki net kâr ile yıllık hedefini %3 aştı.

Söz konusu yılda şirket yıllık %26 artışla 11 milyon mt ham çelik üretirken, şirketin sıcak rulo sac, inşaat demiri, yüksek kaliteli çelik ve kütük üretimi yıllık %31 artışla 10,6 milyon mt olarak kaydedildi. Sıcak rulo sac üretimi yıllık %73 artışla 5 milyon mt olurken, üretimdeki artış Hoa Phat Dung Quat 2 entegre çelik kompleksinin tamamlanarak geçtiğimiz yıl Eylül ayında ürün teslimatına başlamasından kaynaklanıyor.

Şirket, Dung Quat’ta ray çeliği ve vasıflı çelik üretim tesisinin inşasını hızlandırıyor. Tesisin 2027 yılında ray çeliği üretimine başlaması, başlıca ulusal demir yolu projelerine ürün tedarik etmesi ve uluslararası pazarlara ihracat yapması bekleniyor.