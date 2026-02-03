 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hoa...

Hoa Phat 2025’te net kâr hedefini aştı

Salı, 03 Şubat 2026 12:18:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket dördüncü çeyrekte yıllık %29 artışla 3,88 trilyon VND (149,38 milyon $) net kâr elde ederken, satış geliri yıllık %34 artışla 47,33 trilyon VND (1,82 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının tamamında Hoa Phat’ın satış geliri yıllık %13 artışla 158,33 trilyon VND (6,1 milyar $) olarak yıllık planının %93’ünü tamamlanırken, şirket yıllık %29 artışla 15,51 trilyon VND (597,61 milyon $) seviyesindeki net kâr ile yıllık hedefini %3 aştı.

Söz konusu yılda şirket yıllık %26 artışla 11 milyon mt ham çelik üretirken, şirketin sıcak rulo sac, inşaat demiri, yüksek kaliteli çelik ve kütük üretimi yıllık %31 artışla 10,6 milyon mt olarak kaydedildi. Sıcak rulo sac üretimi yıllık %73 artışla 5 milyon mt olurken, üretimdeki artış Hoa Phat Dung Quat 2 entegre çelik kompleksinin tamamlanarak geçtiğimiz yıl Eylül ayında ürün teslimatına başlamasından kaynaklanıyor.

Şirket, Dung Quat’ta ray çeliği ve vasıflı çelik üretim tesisinin inşasını hızlandırıyor. Tesisin 2027 yılında ray çeliği üretimine başlaması, başlıca ulusal demir yolu projelerine ürün tedarik etmesi ve uluslararası pazarlara ihracat yapması bekleniyor.


Etiketler: Ham Çelik Sıcak Rulo Sac Kütük İnşaat Demiri Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları birinci çeyrekte yükseldi

16 Nis | Çelik Haberler

Çin yerel piyasalarında ferrosilikon fiyatları - 6. Hafta, 2026

04 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferromanganez fiyatları - 6. Hafta, 2026

04 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında silisli sac fiyatları - 6. Hafta, 2026

04 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 4 Şubat 2026

04 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları yaklaşan tatil nedeniyle yatay

04 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Türk kütük alıcılarından gelen talep cansız, yüksek maliyetler yerel tedarikçilerin beklemesine yol açıyor

04 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hoa Phat’ın ardından Formosa da yerel sıcak rulo sac fiyatlarını artırdı

04 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Hint kütük satıcıları karşı tekliflerin düşmesi sebebiyle tekliflerini askıya aldı

04 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yükseliyor ancak yalnızca yüksek kaliteler için bağlantı yapıldı

04 Şub | Hurda ve Hammadde

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
HAKSA YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis