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Hint JSL yeşil hidrojen tesisini yarın devreye alıyor

Pazartesi, 26 Şubat 2024 14:01:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), yeşil hidrojen tesisini yarın devreye alacağını açıkladı.

Bu sayede JSL, sektörde yeşil hidrojen projesini devreye alan ilk şirket olacak ve paslanmaz çelik tesisinin karbon salımını yıllık 2.700 mt, 20 yıllık süre zarfında da 54.000 mt azaltabilecek.

Şirket 2022 yılının Ağustos ayında Hisar çelik kompleksinde yeşil hidrojen tesisi kurmak için Hygenco India Private Limited ile iş birliğine gittiğini duyurmuştu.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “Yeşil hidrojen tesisi, Hindistan üretim sektöründe termal enerjiden temiz enerjiye geçişi hızlandıracak. Net sıfır karbon salımı ve enerji tasarrufu hedeflerimize ulaşmak için çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çabalarımızı sürdüreceğiz,” dedi.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

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