Jindal Stainless molibden cevheri ithalatına uygulanan verginin kaldırılmasını istiyor

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), önümüzdeki ay parlamentoya sunulacak 2025-26 mali yılına yönelik bütçede molibden cevheri ithalatına uygulanan verginin kaldırılmasının yanı sıra nikel, ferroalyaj, paslanmaz hurda ve düşük karbon içerikli çelik hurdasındaki vergi muafiyetinin devam ettirilmesini talep etti.

Molibden cevheri, korozyona ve aşınmaya dayanıklı ultra yüksek dayanımlı çelik üretiminde kullanılıyor ve ithalatına %5 oranında vergi uygulanıyor.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “Hindistan’da bulunmayan molibden cevheri gibi kritik hammaddelerin ithalatına uygulanan verginin kaldırılmasını ve saf nikel, ferronikel, paslanmaz hurda ve düşük karbon içerikli çelik hurdası ithalatındaki vergi muafiyetinin devam ettirilmesini öneriyoruz. Başlıca hammaddelerin arzının sağlanması acil ihtiyaçlardan bir diğeri olarak öne çıkıyor. Yerel paslanmaz çelik sektörünü, düşük fiyatlı ithalata karşı korumak için hükümetten serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden yapılan paslanmaz çelik ithalatına uygulanan vergiyi %15’e çıkarmasını istiyoruz. Bu adımlar, yerel paslanmaz çelik sektörünü daha da güçlendirecek,” dedi.