JFE Steel’in net kârı 2025’in ilk yarısında geriledi

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 2025-26 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ikinci yarısına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 43,20 milyar JPY seviyesine kıyasla 28,36 milyar JPY (184,79 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %8,9 düşüşle 2,23 trilyon JPY (14,54 milyar $) seviyesine geriledi.

Öte yandan aynı dönemde JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle 11,42 milyon mt ve sevkiyatları yıllık %1,3 düşüşle 9,53 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Açıklamaya göre Çin’in fazla üretimi ve büyük çaplı ihracatının yanı sıra piyasa koşullarındaki gerileme nedeniyle arz ve talep dengesindeki bozulma yayılmaya devam ediyor. JFE Steel, iç ve dış piyasalarda ticaretin daralacağını öngörüyor.

Şirket satış gelirinin söz konusu mali yılın tamamında 4,6 trilyon JPY seviyesinde yer almasını bekliyor. Ham çelik üretiminin ise yaklaşık 21,50 milyon mt seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.