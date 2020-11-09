JFE Steel yılın tamamında daha az zarar bekliyor

Pazartesi, 09 Kasım 2020 18:11:47 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 30 Eylül tarihinde sona eren 2020-21 mali yılının ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda, JFE Holdings, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 34,18 milyar JPY net kâra kıyasla 104,52 milyar JPY (1 milyar $) net zarar bildirdi. Şirketin net satışları, aynı dönemde yıllık bazda %20,3 düşüşle 1,49 trilyon JPY (14,41 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca, söz konusu dönemde, JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık bazda %25,7 düşüşle 10,77 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin sevkiyatları yıllık %20,8 düşüşle 9,34 milyon mt oldu.

Özellikle otomobil sektöründen olmak üzere talebin toparlanması ve Fukuyama tesisindeki 4 No’lu yüksek fırının yeniden faaliyete başlaması nedeniyle mali yılın tamamında şirketin ham çelik üretiminin yaklaşık 22,50 milyon mt olması bekleniyor. Şirket, ikinci yarıda, Çin’den gelen talebin güçlü olması nedeniyle demir cevheri fiyatlarının yüksek kalmasını, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının ise artmasını bekliyor.

Corona virüsü pandemisinin etkileri nedeniyle şirket mali yılın tamamı için daha önce tahmin edilen 100 milyar JPY'ye kıyasla 90 milyar JPY zarar bekliyor. Şirket, özellikle otomobil sektörü olmak üzere imalat sektörünün faaliyetlerinde görülen toparlanma nedeniyle, yerel çelik talebinin ikinci yarıda Nisan-Haziran döneminde kaydedilen en düşük seviyeye kıyasla kademeli olarak toparlanmasını bekliyor.