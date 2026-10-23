JFE Steel ve Mitsubishi şirketleri Japonya'da karbon geri dönüşümü demonstrasyon projesine başladı

Japonya merkezli çelik üreticisi JFE Steel, Mitsubishi Gas Chemical ve Mitsubishi Chemical ile iş birliği yaparak Japonya'nın Okayama eyaletine bağlı Kurashiki kentindeki Mizushima kompleksinde karbon geri dönüşümü tedarik zinciri demonstrasyon projesine başladığını açıkladı.
Eylül ayında başlayan demonstrasyon projesi, çelik üretim süreçlerinde ortaya çıkan yan ürün gazının kullanılarak önce metanol, ardından propilen üretilmesini amaçlıyor. Söz konusu girişim, üç şirketin 2025 yılı Mart ayında açıkladığı demonstrasyon planının devamı niteliğinde.
Çelik üretiminden elde edilen yan ürün gazı metanol ve propilen üretiminde kullanılıyor
Proje kapsamında JFE Steel, çelik üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan yan ürün gazını Mitsubishi Gas Chemical'a tedarik etmeye başladı. Mitsubishi Gas Chemical ise Mizushima tesisinde yeni inşa ettiği Carbopath™ demonstrasyon tesisinde, tedarik edilen gazdan metanol üretimine başladı.
Öte yandan Mitsubishi Chemical, mevcut demonstrasyon tesisinde DTP® sürecini kullanarak metanolden propilen üretmeye başladı.
Şirketler karbon geri dönüşümü teknolojisinin ticari uygulanabilirliğini değerlendirecek
Üç şirket, projenin ekonomik uygulanabilirliğini değerlendirmek, teknik ve operasyonel zorlukları belirlemek ve ticarileştirmeye yönelik olası yöntemleri tespit etmek amacıyla demonstrasyon çalışmalarını sürdürecek.
Ayrıca JFE Steel, Mitsubishi Gas Chemical ve Mitsubishi Chemical, Mizushima Kompleksi'nde faaliyet gösteren diğer şirketlerle yeni iş birliği fırsatlarını araştırmayı planlıyor.
Proje, çelik üretiminden elde edilen yan ürünlerle kimyasal üretimi arasında bağlantı kuran bir karbon geri dönüşümü tedarik zincirinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor.