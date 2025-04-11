JFE Steel hükümetin desteğiyle Kurashiki’de büyük ölçekli elektrik ark ocağı kuracak

Japon çelik üreticisi JFE Steel, Japonya’nın karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda Kurashiki tesisinde gelişmiş, verimliliği yüksek ve büyük ölçekli yeni elektrik ark ocağı kuracağını duyurdu.

Japonya hükümetinin sağlayacağı finansmanın desteğiyle şirket, yaklaşık 329,4 milyar JPY (2,31 miyar $) yatırımla elektrik ark ocağı ve diğer yardımcı tesislerin inşasına hemen başlayacak. Yatırımın 104,5 milyar JPY’sinin (732,56 milyon $) hükümet tarafından finanse edilmesi bekleniyor.

Elektrik ark ocağında JFE’nin kendi teknolojilerinin yanı sıra indirgeyici madde olarak hidrojen kullanımını teşvik etmek üzere ayrı bir program kapsamında geliştirilen verimliliği yüksek eritme dahil olmak üzere diğer yenilikçi teknolojilerden de faydalanılacak. Bu sayede JFE, elektromanyetik sac ve yüksek dayanımlı sac gibi yüksek kalite çelik ürünlerinin ilk seri tedarikçisi olmayı hedefliyor.

Üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 2 milyon mt seviyesinde yer alacak olan elektrik ark ocağının 2028-29 mali yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.