JFE Steel’in net kârı ve geliri 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde düştü

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 2025-26 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 27,71 milyar JPY seviyesine kıyasla 7,77 milyar JPY (52,5 milyon $) seviyesinde yer alırken, net satışları ise yıllık %7,9 düşüşle 1,11 trilyon JPY (7,53 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan birinci çeyrekte JFE’nin konsolide ham çelik üretimi yıllık %3,2 düşüşle 5,61 milyon mt ve sevkiyatları yıllık %0,2 artışla 4,71 milyon mt seviyelerinde yer almaya başladı.

Açıklamaya göre ABD’nin vergileri, özellikle otomotiv ve inşaat makineleri sektörlerindeki trendler açısından imalat sektörü için büyük bir risk oluşturuyor. Yüksek bütçe önlemleri devam etse de çeşitli maliyetlerdeki artış ve iş gücü açığının, hem 2024 hem de 2025 mali yıllarındaki faaliyetlerde ve çelik talebinde kademeli bir düşüşe yol açması bekleniyor.

JFE, satış gelirinin ilk yarıda 2,33 trilyon JPY ve mali yılın tamamında 4,75 trilyon JPY seviyelerinde yer almasını bekliyor. Ham çelik üretiminin ise ABD’nin vergileri nedeniyle çelik talebinde kaydedilen dalgalanmaların doğrudan ve dolaylı risklerinin yanı sıra Güney Kore gibi ülkelerden Japonya'ya yönelik antidamping şikayetlerinin etkisi göz önüne alındığında yaklaşık 21 milyon mt seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.