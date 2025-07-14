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JFE Steel Keihin tesisindeki çelik üretim ekipmanlarını satacak

Pazartesi, 14 Temmuz 2025 14:20:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Hollanda merkezli Hilco Industrial ve Japonya merkezli SEALS Co., Ltd., Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation ile üreticinin Keihin tesisindeki başlıca çelik üretim ekipmanlarının satışında aracılık etmek üzere bir anlaşma imzaladı.

2 ve 3 No’lu sürekli galvanizleme hatları, rulo hazırlama hattı, sıcak şerit haddehanesi, asitleme hattı ve 5 bantlı tandem soğuk haddehane satılacak ekipmanlar arasında yer alıyor. Hilco Industrial İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Michael Bouland, “Bu önemli çelik üretim varlıklarını pazara sunmak için SEALS Co., Ltd. ve JFE Steel Corporation ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bu satış, çelik üreticilerine son derece değerli varlıklar edinmeleri için eşsiz bir fırsat,” dedi.

Açıklamaya göre söz konusu üretim hatları büyük ölçekli operasyonları destekleme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip ve üretim altyapılarını geliştirmek veya genişletmek isteyen şirketler için önemli bir fırsat sunuyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi JFE Steel 

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