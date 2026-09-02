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JFE Steel Japonya'nın ilk büyük ölçekli pres yüklemeli kok bataryasını devreye aldı

Çarşamba, 02 Eylül 2026 11:41:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel, West Japan Works birimine bağlı Fukuyama tesisinde yeni inşa edilen 6-A No'lu kok bataryasının yapım ve performans testlerini tamamlayarak üretime başladığını açıkladı.

Yeni kok bataryası yıllık 420.000 mt kapasiteye sahip

31 Ağustos tarihinde faaliyete geçen kok bataryası yaklaşık 45 milyar JPY (282 milyon $) yatırımla hayata geçirilirken, tesisin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 420.000 mt seviyesinde bulunuyor. İnşaat çalışmaları Mayıs 2023-Ağustos 2026 döneminde gerçekleştirildi.

52 fırından oluşan batarya, Japonya'da pres yükleme teknolojisinin kullanıldığı ilk büyük ölçekli kok bataryası olma özelliği taşıyor. Söz konusu yöntemde toz halindeki kömür, geleneksel üstten yükleme yönteminde olduğu gibi fırına yukarıdan beslenmek yerine önceden sıkıştırılarak kalıplanıyor ve yükleme işlemi fırının yanından gerçekleştiriliyor.

Yeni teknoloji maliyetleri düşürerek verimliliği artıracak

JFE Steel'in açıklamasına göre kömürün sıkıştırılmasıyla yoğunluğun artırılması kok kalitesini yükseltirken, geleneksel üstten yükleme modeline kıyasla daha yüksek üretim verimliliği, daha düşük işletme maliyetleri ve çevreye daha duyarlı bir üretim süreci sağlayacak. Şirket söz konusu yatırımın Japonya'daki üretim altyapısını güçlendirme ve üretim kabiliyetlerini daha da geliştirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi JFE Steel 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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