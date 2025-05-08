JFE Steel’in net kârı ve satış geliri 2024-25 mali yılında geriledi

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 31 Mart tarihinde sona eren 2024-25 mali yılına ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 200,97 milyar JPY seviyesine kıyasla 93,25 milyar JPY (644,04 milyon $) seviyesinde yer alırken, net satış geliri yıllık %6,1 düşerek 4,86 trilyon JPY (33,56 milyar $) oldu.

Aynı yılda JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık %6,4 düşüşle 23,2 milyon mt ve toplam çelik sevkiyatları yıllık %6,7 düşüşle 19,36 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket satış gelirinin önümüzdeki mali yılda 4,75 trilyon JPY olmasını bekliyor.

JFE Steel, piyasa koşullarının sert olmaya devam etmesi beklendiği için daha verimli bir operasyon yapısı elde etmek amacıyla Kurashiki tesisinde bulunan 3 No’lu yüksek fırını askıya almaya karar verdiğini belirtti. Fırın, Mayıs ayından itibaren 2 No’lu yüksek fırının kapatılmasına kadar askıda kalacak.