Japon JFE Steel yeni dijital elektrik ark ocağı için Danieli ile sözleşme imzaladı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli'nin açıklamasına göre Japon çelik üreticisi JFE Steel karbon emisyonlarını azaltma girişimi kapsamında yeni bir dijital kontrollü elektrik ark ocağı tedarik etmek üzere Danieli'yi seçti. JFE Steel'in Kurashiki'deki tesisine kurulacak elektrik ark ocağının 2028'in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Proje Danieli'nin Digimelter ve Digirefiner sistemlerini içeren, kapasite açısından dünyanın en büyük elektrik ark ocaklarından birini içeriyor. Her iki birim de yüksek kaliteli erimiş çelik üretimi sırasında operasyonel verimliliği artıran, şirketin patentli Q-One gelişmiş güç kaynağı sistemi ile çalışacak.