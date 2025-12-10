 |  Giriş 
JFE BS Corp, Japonya’daki elektrik ark ocağı modernizasyonu için Danieli teknolojisi kullanacak

Çarşamba, 10 Aralık 2025 12:36:22 (GMT+3)   |   İstanbul

JFE Group bünyesindeki Japonya merkezli çelik üreticisi JFE Bars & Shapes Corporation (JFE BS), mevcut elektrik ark ocağının yerine geçecek yeni ekipman için teknolojik ortak olarak İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’yi seçti. Danieli’nin açıklamasına göre JFE BS’in Mizushima tesisine Q-Qone enerji besleme sistemiyle donatılmış 120 mt kapasiteli yeni bir Danieli Digimelter elektrik ark ocağı kurulacak.

Yeni elektrik ark ocağının 2028 yılının başlarında devreye alınması planlanıyor. Tesisin devreye alınmasından sonra geri dönüştürülmüş çelik hurdasını işleyerek yüksek kalite kütük üreteceği, bu kütüklerin daha sonra Japonya’daki inşaat ve altyapı projelerinde kullanılan inşaat demiri ve yapısal profillere dönüştürüleceği söylendi.

Digimelter’ın sıfırdan kurulmayıp Mizushima tesisinde bulunan diğer ekipmanlarla entegre edilmesi planlanıyor. Bu sayede JFE BS elektrik kabini ve çalışma platformunun büyük bölümü gibi önemli birimleri yeniden kullanabilecek. Şirket mevcut altyapının değerlendirilmesiyle çevresel etkiyi azaltmayı, proje süresini kısaltmayı ve toplam yatırım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Danieli, bahsi geçen yatırımın JFE BS’nin verimliliği artırma ve emisyonları azaltma hedefleriyle uyumlu olduğunu, mevcut ocağın yenilenmesi sayesinde üretkenliğin yükselmesi, enerji kullanımının optimize edilmesi ve ergitme performansının daha istikrarlı hale gelmesinin beklendiğini ifade etti. Şirket, modernizasyonun JFE Group’un karbonsuzlaşma hedeflerine doğrudan katkıda bulunacağını ve daha düşük karbonlu çelik üretim süreçlerini desteklediğini belirtti.


