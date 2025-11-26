JFE Steel yeni galvanizleme hattı için Primetals ile anlaştı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Japonya merkezli çelik üreticisi JFE Steel Corporation’ın Fukuyama’daki West Japan tesisine yeni bir sürekli galvanizleme hattı kuracağını açıkladı. Primetals’a göre hattın 2028 yılının Ekim ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.

JFE Steel'den otomotiv sektörüne yönelik yatırım

Yeni galvanizleme hattının alaşımlama peformansı, JFE Steel’in otomotiv sektörüne yönelik yüksek kalite standartlarında ultra dayanımlı çelik sac üretimini mümkün kılacak. Primetals’a göre bu kaliteler araçların ağırlığını azaltmayı hedefleyen, daha sıkı çevresel standartları ile uyum yakalamaya çalışan ve güvenliği artırmak isteyen küresel otomotiv üreticileri için kritik önem taşıyor.

Proje kapsamı

Primetals Technologies proje dahilinde ekipmanların tasarımı ve üretiminden, ayrıca kurulum ve devreye alma sürecinde danışmanlık hizmetlerinden sorumlu olacak. Şirket, proje kapsamında giriş ve çıkış terminal bölümleri, tav fırını, alaşımlama fırını, skin pass haddehane, kenar kesme hattı ve döngü sistemleri dahil olmak üzere tüm ekipmanların kurulumunu gerçekleştireceğini açıkladı.

JFE Steel’in bu yatırımla, otomotiv sektörünün gelecek nesil galvanizli çelik ürünlerine yönelik artan talebini karşılamak için kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.