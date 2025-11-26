 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JFE...

JFE Steel yeni galvanizleme hattı için Primetals ile anlaştı

Çarşamba, 26 Kasım 2025 10:20:16 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Japonya merkezli çelik üreticisi JFE Steel Corporation’ın Fukuyama’daki West Japan tesisine yeni bir sürekli galvanizleme hattı kuracağını açıkladı. Primetals’a göre hattın 2028 yılının Ekim ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.

JFE Steel'den otomotiv sektörüne yönelik yatırım

Yeni galvanizleme hattının alaşımlama peformansı, JFE Steel’in otomotiv sektörüne yönelik yüksek kalite standartlarında ultra dayanımlı çelik sac üretimini mümkün kılacak. Primetals’a göre bu kaliteler araçların ağırlığını azaltmayı hedefleyen, daha sıkı çevresel standartları ile uyum yakalamaya çalışan ve güvenliği artırmak isteyen küresel otomotiv üreticileri için kritik önem taşıyor.

Proje kapsamı

Primetals Technologies proje dahilinde ekipmanların tasarımı ve üretiminden, ayrıca kurulum ve devreye alma sürecinde danışmanlık hizmetlerinden sorumlu olacak. Şirket, proje kapsamında giriş ve çıkış terminal bölümleri, tav fırını, alaşımlama fırını, skin pass haddehane, kenar kesme hattı ve döngü sistemleri dahil olmak üzere tüm ekipmanların kurulumunu gerçekleştireceğini açıkladı.

JFE Steel’in bu yatırımla, otomotiv sektörünün gelecek nesil galvanizli çelik ürünlerine yönelik artan talebini karşılamak için kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi JFE Steel 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları düşük arz ve artan taleple çoğunlukla yükselişini sürdürdü

24 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa'da soğuk rulo sac ve galvanizli sac fiyatları çoğunlukla yatay seyretti, alıcılar çekimser

21 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %1 azaldı

21 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 47. Hafta, 2025

20 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac teklifleri zayıf yerel piyasa nedeniyle gevşedi

20 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, Orta Doğu’da indirim olmaması satışları durdurdu

20 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları aşağı yönlü hareket etti

20 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

AISI: 2025’in Eylül ayında ithalat izni başvuruları düşüş kaydetti

19 Kas | Çelik Haberler

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları düşük arz ve iyileşen taleple yükselişini sürdürdü

17 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 46. Hafta, 2025

13 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Daldırma Galv. Trapez Levha
Kalınlık:  0,4 - 1,25 mm
Genişlik:  250 - 15.000 mm
DX51
ANK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Daldırma Galv. Trapez Levha
Kalınlık:  0,3 - 1 mm
Genişlik:  0 mm
ANK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Daldırma Galv. Rulo
Kalınlık:  0,25 - 3 mm
ANK METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis