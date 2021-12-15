﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

JFE Steel Kurashiki tesisindeki 4 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye aldı

Çarşamba, 15 Aralık 2021 11:15:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, Kurashiki tesisinde bulunan 4 No’lu yüksek fırını, yenileme çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden devreye aldığını açıkladı. Yüksek fırının modernizasyon çalışmalarına yaklaşık 50 milyar JPY (439,78 milyon $) harcandı.

Yenileme çalışmalarıyla 4 No’lu yüksek fırının iç hacmi 5,005 m3’ten 5,100 m3’e çıkarılarak, bu yıl Haziran ayında devreye alınan yeni 7 No’lu kesintisiz döküm ünitesiyle birlikte optimum üretim kapasitesi sağlanacak. İşletme maliyetlerini azaltmak amacıyla fırına yeni özellikler eklendi. Ayrıca, fırının hammadde transfer kapasitesi yükseltildi, dökümhaneye yeni ekipman yerleştirildi ve yüksek fırın gövdesinin hizmet ömrünü uzatmak için soğutma sistemleri iyileştirildi.

JFE Steel, üretim faaliyetlerinin gelişen talepleri hızla karşılayabilecek kapasitede kalmasını sağlamak için çelik talebindeki eğilimleri izlemeye devam edeceğini belirtti.


Etiketler: Japonya  çelik üretimi  JFE Steel  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Ara

Japonya’nın ham çelik üretiminin 2022-23 mali yılında 95-97 milyon mt olması bekleniyor
15 Ara

Nippon Steel Taylandlı çelik şirketlerini satın alacağına dair haberleri yalanladı
14 Ara

Nippon Steel yeni orta ve uzun vadeli planını açıkladı
01 Ara

Japonya’da sanayi üretimi Eylül ayında aylık %5,4 düştü
22 Kas

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %1 arttı