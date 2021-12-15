JFE Steel Kurashiki tesisindeki 4 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye aldı

Çarşamba, 15 Aralık 2021 11:15:56 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, Kurashiki tesisinde bulunan 4 No’lu yüksek fırını, yenileme çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden devreye aldığını açıkladı. Yüksek fırının modernizasyon çalışmalarına yaklaşık 50 milyar JPY (439,78 milyon $) harcandı.

Yenileme çalışmalarıyla 4 No’lu yüksek fırının iç hacmi 5,005 m3’ten 5,100 m3’e çıkarılarak, bu yıl Haziran ayında devreye alınan yeni 7 No’lu kesintisiz döküm ünitesiyle birlikte optimum üretim kapasitesi sağlanacak. İşletme maliyetlerini azaltmak amacıyla fırına yeni özellikler eklendi. Ayrıca, fırının hammadde transfer kapasitesi yükseltildi, dökümhaneye yeni ekipman yerleştirildi ve yüksek fırın gövdesinin hizmet ömrünü uzatmak için soğutma sistemleri iyileştirildi.

JFE Steel, üretim faaliyetlerinin gelişen talepleri hızla karşılayabilecek kapasitede kalmasını sağlamak için çelik talebindeki eğilimleri izlemeye devam edeceğini belirtti.