JFE Steel Keihin’deki sıcak haddeleme ekipmanını durduracak, Chiba’daki 6 No’lu yüksek fırını yenileyecek

Pazartesi, 09 Kasım 2020 17:46:00 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, 2023 yılında yenileme çalışmaları yapılması planlanan East Japan Works (Chiba) tesisindeki 6 No’lu yüksek fırının 2022 yılı Aralık ayına kadar yenilenmesi kararına paralel olarak, Keihin tesisindeki üretim sürecini ve sıcak haddeleme ekipmanını 2023 yılının Eylül ayında durduracağını açıkladı. Yüksek fırının yenileme çalışmaları 2022 yılının Eylül ve Aralık ayı arasında gerçekleştirilecek.

Şirketin açıklamasına göre, JFE Steel, şirketin operasyonel yapılandırmasını sekiz yüksek fırından yedi yüksek fırına geçirmek için yapısal reformlar uygulayacak ve rekabet gücünü artırmak için temel ürünlere daha stratejik bir şekilde odaklanmak amacıyla üretim faaliyetlerini yeniden düzenleyecek.

Duruşun ardından, diğer Keihin tesisleri, East Japan Works tesislerinin inşaata yönelik çelik boru ve çelik levha üretimini desteklemeye devam edecek. Yarı mamul, West Japan Works tesisi ve diğer bölgelerden tedarik edilecek.

JFE Steel, bu çeşitli yapısal reformların yıllık kâra yaklaşık 85 milyar JPY katkıda bulunmasını bekliyor.