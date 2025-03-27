JFE ve Yamato Steel, H profil pazarını güçlendirmek için iş birliği yapacak

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, yerel H profil pazarını güçlendirmek amacıyla bu yılın Nisan ayından itibaren yerli üretici Yamato Steel ile iş birliği yapacağını açıkladı.

İlk adım olarak Yamato Steel, müşteri talepleri doğrultusunda JFE Steel tarafından üretilen H profillerin tedarikçisi olacak. İki şirketin de güçlü yönlerini en üst düzeye çıkaran optimize bir üretim sistemi oluşturması beklenen girişimle üretkenliğin artırılması, müşteri memnuniyeti sağlanması ve H profil pazarınının daha rekabetçi hale getirilmesi hedefleniyor.