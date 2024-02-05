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JFE Steel Güneydoğu Asya’ya ilk kez yeşil çelik tedarik edecek

Pazartesi, 05 Şubat 2024 12:24:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi JFE Steel, yıllık 2.000 mt yeşil çelik satışı yapma planını hayata geçirmesi için Singapur merkezli çelik toptancısı Hock Seng Hoe’ya JGreeX™ markası altındaki yeşil çelik ürünlerini tedarik edeceğini duyurdu. Böylelikle JGreeX™ ilk kez Güneydoğu Asya merkezli bir şirkete satılmış olacak.

Hock Seng Hoe, gemi inşası, inşaat faaliyetleri ve açık deniz yapılarında kullanılmak üzere toptan levha satışı yapıyor. Söz konusu şirket, lojistik faaliyetlerini iyileştirerek ve atık üretimini azaltarak karbon salımını 2028 yılına kadar %50 düşürmeyi ve 2050 yılına kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor.

JFE Steel, JGreeX™ ürününü Güneydoğu Asya’daki diğer potansiyel alıcılarla buluşturmayı ve bölgedeki yeşil çelik piyasasını geliştirmeyi planlıyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Japon şirket, büyük kargo gemilerinin inşasında ve gayrimenkul ile inşaat projelerinde kullanılmak üzere çevre dostu yeşil çeliğinden tedarik etmişti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi JFE Steel 

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