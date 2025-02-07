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JFE Steel süregelen üretim sıkıntıları nedeniyle 2024-25 mali yılında satış gelirinin düşeceğini öngörüyor

Cuma, 07 Şubat 2025 11:30:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co. 31 Aralık tarihinde sona eren 2024-2025 mali yılının ilk üç çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Mali yılın ilk üç çeyreğinde JFE Holdings bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 165,66 milyar JPY net kâra kıyasla yıllık %39,5 düşüşle 100,11 milyar JPY (660 milyon $) net kâr elde etti. Net kârda kaydedilen düşüş, üretim sıkıntılarından ve yurt dışında bulunan bağlı kuruluşların olumsuz performansından kaynaklandı. Şirketin net satışları ise yıllık %4,9 düşüşle 3,67 trilyon JPY (24,19 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan söz konusu dönemde JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık %6,8 düşüşle 17,52 milyon mt seviyesinde yer alırken sevkiyatları yıllık %7,6 düşüşle 14,53 milyon mt oldu.

Şirket söz konusu mali yılın tamamında süregelen üretim sıkıntıları nedeniyle önceki mali yıla kıyasla %5,3 düşüşle 4,9 trilyon JPY satış geliri elde etmeyi bekliyor. JFE Steel’in ham çelik üretiminin 2024-2025 mali yılının tamamında yaklaşık 22 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Buna ek olarak şirket West Japan Works tesisinde gerçekleştirmeyi planladığı yeşil dönüşüm projesi kapsamında yıllık iki milyon mt üretim kapasitesine sahip bir elektrik ark ocağı kurmayı planlıyor. Elektrik ark ocağının 2028-29 mali yılının ilk çeyreğinde devreye alınması bekleniyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar JFE Steel 

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