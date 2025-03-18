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Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak’ta aylık %4,4 düştü

Salı, 18 Mart 2025 12:15:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ocak ayında aylık %4,4 ve yıllık %4 düşüşle 3,54 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2025’in ilk ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %4,9 düşüş göstererek 659.439 mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %5,5 düşüşle 922.883 seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu ayda gemi inşaat sektöründe ise yıllık %12,3 artışla 245.373 mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 

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