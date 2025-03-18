Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak’ta aylık %4,4 düştü

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ocak ayında aylık %4,4 ve yıllık %4 düşüşle 3,54 milyon mt seviyesinde yer aldı.
2025’in ilk ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %4,9 düşüş göstererek 659.439 mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %5,5 düşüşle 922.883 seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu ayda gemi inşaat sektöründe ise yıllık %12,3 artışla 245.373 mt çelik tüketimi gerçekleşti.