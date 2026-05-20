Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2026’nın Ocak-Mart döneminde %4,9 artış kaydetti

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Mart ayında aylık %8,9 ve %11 artışla 3,91 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Mart döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %4,9 artışla 11,09 milyon mt oldu.

Yılın ilk üç ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %0,7 artış göstererek 2,03 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,3 artışla 2,83 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %6,2 artışla 707.361 mt çelik tüketimi gerçekleşti.