Japonya’da çelik talebi 2026 mali yılının Nisan-Haziran döneminde %1,5 gerileyebilir

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın (METI) açıkladığı verilere göre Japonya’da 2026 mali yılının Nisan-Haziran döneminde ham çelik talebinin 20 milyon mt seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu seviye, bir önceki çeyreğin tahmini gerçekleşme sonucuna kıyasla %2 ve önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %0,7 düşüşe işaret ediyor.

METI’nin son raporunda ihracat dahil olmak üzere Japonya’nın 2026 mali yılının Nisan-Haziran dönemine ilişkin çelik talebinin yıllık bazda %1,5 ve bir önceki çeyreğin tahmini sonucuna kıyasla %1,3 düşüşle 17,98 milyon mt seviyesinde kaydedileceği belirtildi.

Bu dönemde toplam çelik talebinin 14,32 milyon mt’luk kısmının karbon çelikten oluşması bekleniyor. Söz konusu tonaj yıllık bazda %1,0 ve bir önceki çeyreğe kıyasla %0,5 düşüşe işaret ediyor. Vasıflı çelik talebinin ise 3,66 milyon mt seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, bu tonaj yıllık bazda %3,8 ve bir önceki çeyreğe kıyasla %4,3 düşüş gösterecek.

İnşaat sektörü baskı altında

METI’ye göre inşaat sektöründeki genel talep ortamı, iş gücü sıkıntısı ve artan malzeme maliyetleri nedeniyle büyük ölçüde değişmedi. Kamu mühendisliği segmentinde kamu yatırımı bütçelerinin önceki mali yıldaki gibi yüksek seviyelerde kalması beklenirken, artan inşaat maliyetleri nedeniyle çelik talebinin yıllık bazda yatay seyretmesi öngörülüyor. Bina inşaatı segmentinde ise yükselen malzeme ve işçilik maliyetleri ile iş gücü sıkıntısının etkisinin sürmesi nedeniyle talebin yıllık bazda düşmesi bekleniyor.

Raporda ayrıca mevcut talep ortamında önemli bir değişiklik görülmemesi nedeniyle otomotiv sektöründeki talebin hem iç piyasada hem de dış pazarlarda yatay seyretmesinin beklendiği belirtildi. Buna karşılık endüstriyel makine segmentinin kademeli toparlanmasını sürdürerek yıllık bazda artış kaydetmesi öngörülüyor.

İhracatta yıllık bazda düşüş bekleniyor

METI, 2026 mali yılının Nisan-Haziran döneminde çelik ihracatının 6,09 milyon mt seviyesinde gerçekleşeceğini, bu tonajın bir önceki çeyreğe kıyasla %0,5 artış ve önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %1 düşüş anlamına geldiğini öngörüyor.

METI, talebin özellikle Çin ve Güneydoğu Asya’da zayıf seyretmeye devam ettiğini, Japonya’ya karşı uygulanan ticaret önlemlerinin etkisinin ise sürdüğünü belirtti. Bakanlık ayrıca Çin’de bozulmaya devam eden çelik arz-talep dengesinin çevre pazarlar üzerindeki etkilerinin ve ABD’nin vergi politikalarına ilişkin gelişmelerin izlenmesi gerektiğini vurguladı.