Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %1,8 yükseldi

Pazartesi, 20 Nisan 2026 15:13:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Şubat ayında aylık %0,5 düşüş ve yıllık %3 artışla 3,58 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Şubat döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %1,8 artışla 7,19 milyon mt oldu.

Yılın ilk iki ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,9 düşüş göstererek 1,26 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %3 artışla 1,90 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %1,8 düşüşle 477.738 mt çelik tüketimi gerçekleşti.


