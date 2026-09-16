Japonya'nın yerel çelik tüketimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %5,1 arttı

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya'nın yerel çelik tüketimi Temmuz ayında aylık %2 ve yıllık %6,7 artışla 3,87 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Temmuz döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %5,1 artışla 26,22 milyon mt oldu.

Yılın ilk yedi ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %2,2 artış göstererek 4,87 milyon mt seviyesine yükselirken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %5 artışla 6,65 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %2,6 artışla 1,67 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.