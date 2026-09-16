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Japonya'nın yerel çelik tüketimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %5,1 arttı

Çarşamba, 16 Eylül 2026 11:40:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya'nın yerel çelik tüketimi Temmuz ayında aylık %2 ve yıllık %6,7 artışla 3,87 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Temmuz döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %5,1 artışla 26,22 milyon mt oldu.

Yılın ilk yedi ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %2,2 artış göstererek 4,87 milyon mt seviyesine yükselirken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %5 artışla 6,65 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %2,6 artışla 1,67 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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