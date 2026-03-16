Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2026’nın Ocak ayında %4,5 geriledi

Pazartesi, 16 Mart 2026 12:33:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ocak ayında aylık %4,5 düşüş ve yıllık %1,6 artışla 3,60 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2026'nın ilk ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,2 düşüş göstererek 638.654 mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %1,9 artışla 940.311 seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu ayda gemi inşaat sektöründe ise yıllık %0,9 düşüşle 243.192 mt çelik tüketimi gerçekleşti.

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’te %0,8 düşüş kaydetti

18 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %1 geriledi

19 Oca | Çelik Haberler

Japonya’da çelik talebi 2026’nın ilk çeyreğinde %1,6 gerileyebilir

24 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1,2 azaldı

17 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %1,5 düşüş kaydetti

17 Kas | Çelik Haberler

Japonya’da çelik talebinin 2025’in son çeyreğinde %3,5 gerilemesi bekleniyor

21 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %2,1 düşüş kaydetti

16 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %2,3 geriledi

18 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in ilk yarısında %2,3 geriledi

18 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %3,3 düştü

21 Tem | Çelik Haberler





