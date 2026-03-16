Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2026’nın Ocak ayında %4,5 geriledi

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ocak ayında aylık %4,5 düşüş ve yıllık %1,6 artışla 3,60 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2026'nın ilk ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,2 düşüş göstererek 638.654 mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %1,9 artışla 940.311 seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu ayda gemi inşaat sektöründe ise yıllık %0,9 düşüşle 243.192 mt çelik tüketimi gerçekleşti.