Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %5,7 yükseldi

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Nisan ayında aylık %0,2 ve yıllık %8,2 artışla 3,91 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Nisan döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %5,7 artışla 15,01 milyon mt oldu.

Yılın ilk dört ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,2 artış göstererek 2,79 milyon mt seviyesine çıkarken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %5,8 artışla 3,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe yıllık %3,1 artışla 941.656 mt çelik tüketimi gerçekleşti.