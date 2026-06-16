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Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %5,7 yükseldi

Salı, 16 Haziran 2026 14:17:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Nisan ayında aylık %0,2 ve yıllık %8,2 artışla 3,91 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Nisan döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %5,7 artışla 15,01 milyon mt oldu.

Yılın ilk dört ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,2 artış göstererek 2,79 milyon mt seviyesine çıkarken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %5,8 artışla 3,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe yıllık %3,1 artışla 941.656 mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 

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