Japonya'nın yerel çelik tüketimi 2026'nın ilk yarısında %4,9 arttı

Japonya Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya'nın yerel çelik tüketimi Haziran ayında aylık %5,2 ve yıllık %3,7 artışla 3,76 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Haziran döneminde ülkenin yerel çelik tüketimi yıllık %4,9 artışla 22,34 milyon mt oldu.

Yılın ilk altı ayında Japonya'nın inşaat sektöründeki çelik tüketimi yıllık %2,4 artarak 4,16 milyon mt seviyesine çıkarken, otomotiv sektöründeki çelik tüketimi yıllık %4,5 artışla 5,68 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Japonya'nın gemi inşa sektörü yıllık %3,2 artışla 1,42 milyon mt çelik tüketti.