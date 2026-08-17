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Japonya'nın yerel çelik tüketimi 2026'nın ilk yarısında %4,9 arttı

Pazartesi, 17 Ağustos 2026 13:41:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya'nın yerel çelik tüketimi Haziran ayında aylık %5,2 ve yıllık %3,7 artışla 3,76 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Haziran döneminde ülkenin yerel çelik tüketimi yıllık %4,9 artışla 22,34 milyon mt oldu.

Yılın ilk altı ayında Japonya'nın inşaat sektöründeki çelik tüketimi yıllık %2,4 artarak 4,16 milyon mt seviyesine çıkarken, otomotiv sektöründeki çelik tüketimi yıllık %4,5 artışla 5,68 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Japonya'nın gemi inşa sektörü yıllık %3,2 artışla 1,42 milyon mt çelik tüketti.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 

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