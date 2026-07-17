Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %5,1 arttı

Japonya Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Mayıs ayında aylık %8,6 düşüş ve yıllık %2,5 artışla 3,57 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Mayıs döneminde ülkenin yerel çelik tüketimi yıllık %5,1 artışla 18,58 milyon mt oldu.

Yılın ilk beş ayında Japonya’nın inşaat sektöründeki çelik tüketimi yıllık %2,2 artarak 3,45 milyon mt seviyesine çıkarken, otomotiv sektöründeki çelik tüketimi yıllık %5,4 artışla 4,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Japonya’nın gemi inşa sektörü yıllık %3,9 artışla 1,19 milyon mt çelik tüketti.