Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya'nın yerel çelik tüketimi Eylül ayında aylık %0,7 artış ve yıllık %2,5 düşüşle 3,51 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Eylül döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %1,4 düşüşle 31,47 milyon mt oldu.

Yılın ilk dokuz ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %1,1 artış göstererek 6,10 milyon mt seviyesine yükselirken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %4,9 düşüşle 7,83 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %2,9 artışla 2,16 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.