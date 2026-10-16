Japonya'nın yerel çelik tüketimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %4,9 artış kaydetti

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya'nın yerel çelik tüketimi Ağustos ayında aylık %10 düşüş ve yıllık %3,5 artışla 3,49 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Ağustos döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %4,9 artışla 29,70 milyon mt oldu.

Yılın ilk sekiz ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %2,7 artış göstererek 5,48 milyon mt seviyesine yükselirken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %4,4 artışla 7,62 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe yıllık %3,1 artışla 1,93 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.