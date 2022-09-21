Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Temmuz döneminde %7,1 düştü

Çarşamba, 21 Eylül 2022 15:24:59 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Temmuz ayında aylık %0,9 artışla ve yıllık %11 düşüşle 3,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, yerel çelik tüketimi yıllık %7,1 düşüşle 27,68 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %2,7 düşüş göstererek 5,86 milyon mt seviyesine gerilerken; otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %16,2 düşerek 6,07 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %14,1 artışla 1,68 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.