Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Temmuz döneminde %2,2 düştü

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Temmuz ayında aylık %5,5 artıi ve yıllık %3,7 düşüşle 3,72 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2024’ün Ocak-Temmuz döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %2,2 düşüşle 25,53 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılın ilk yedi ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,4 düşüş göstererek 5 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %5,7 düşüşle 6,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %4,6 artışla 1,71 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.