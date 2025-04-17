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Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Şubat döneminde %2,9 düştü

Perşembe, 17 Nisan 2025 12:01:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Şubat ayında aylık %0,8 ve yıllık %1,8 düşüşle 3,52 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Şubat döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %2,9 düşüşle 7,06 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk iki ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %6 düşüş göstererek 1,31 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,4 artışla 1,85 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %3,9 artışla 486.477 mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 

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