Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Şubat döneminde %0,7 düştü

Cuma, 19 Nisan 2024 12:11:11 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Şubat ayında aylık %3 ve yıllık %0,8 düşüşle 2,79 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2023’ün Ocak-Şubat döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %0,7 artışla 7,27 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılın ilk iki ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %0,06 düşüş göstererek 1,39 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %4,7 düşüşle 1,79 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %2,2 artışla 468.218 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.